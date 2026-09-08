أبوظبي للتسجيل :إعفاء 7823 منشأة من غرامات تأخر تجديد الرخص

أبوظبي في 8 سبتمبر /وام/ أكدت سلطة أبوظبي للتسجيل "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، نجاح مبادرة إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية لمدة 3 أشهر، والتي استمرت حتى 15 أغسطس 2026، ضمن جهودها لدعم نمو الأعمال والقطاع الخاص.

وأوضحت سلطة أبوظبي للتسجيل استفادة 7823 منشأة تجارية وصناعية من المنشآت التي لم تتمكن من تجديد الرخص في الوقت المحدد خلال الفترة الماضية، وتجاوزت قيمة هذه الإعفاءات 11.6 مليون درهم.

جاء إعفاء المنشآت الاقتصادية من غرامات التأخر في تجديد الرخص ضمن باقة من التسهيلات والمبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خلال الفترة الماضية لدعم رواد الأعمال والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، إن الاستجابة الواسعة لمبادرة إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية تؤكد فاعلية نهجنا الذي يرتكز إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال وتلبية متطلباته، وتطوير مبادرات تتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح، وفي العام الماضي 2025، ساهمت مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر في منح فرصة للمستثمرين لتصويب أوضاع الرخص المنتهية والاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي.

وأضاف: نواصل جهودنا لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي، حيث تتيح لهم الإمارة سهولة تأسيس أعمالهم، وتمكنهم من إطلاق مشاريعهم والنمو والتوسع في عدد كبير من النشاطات الاقتصادية.