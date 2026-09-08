الإمارات تستعرض ريادتها في التقاضي الرقمي خلال مؤتمر قضاة "بريكس" بالهند

أبوظبي في 8 سبتمبر / وام / شاركت الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر رؤساء القضاة والسلطات القضائية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، والذي استضافته جمهورية الهند خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026 في نيودلهي.

ترأس وفد الدولة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، ومحمد سعيد ناصر الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.

وأكد معاليه، في كلمته، على أهمية التعاون القضائي والقانوني، وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي بين الدول الأعضاء في المجموعة، بما يسهم في تطوير المنظومات العدلية والارتقاء بممارساتها وفق أفضل المعايير والتجارب الدولية.

وأشار معاليه إلى نجاح دولة الإمارات في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، من خلال تطوير منظومتها التشريعية والقضائية، وتوسيع نطاق التقاضي الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية، وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وبما يصون ضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون.

وناقش المؤتمر عددا من المحاور، من ضمنها "الوساطة كآلية استراتيجية لحل النزاعات التجارية الدولية في اقتصاد معولم"، و"إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية عبر الحدود.. تحديات وآفاق التنسيق الإجرائي"، و"الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي ومستقبل الإدارة القضائية"، و"القيادة القضائية في الحوكمة البيئية والنهوض بأنظمة الطاقة المستدامة".

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات، مؤكدين على ضرورة مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لدول "بريكس"، وتطوير التعاون وتنظيم الزيارات المشتركة وبرامج الدراسات، ضماناً للتقارب بين النظم القضائية، وتكوين العلاقات على أساس الشراكة المتساوية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد معاليه اجتماعاً مع معالي سوريا كانت، رئيس المحكمة العليا في الهند، بحثا خلاله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه مع معالي ايغور كراسنوف، رئيس المحكمة العليا في روسيا الاتحادية، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالشأن القضائي، إلى جانب استعرض أوجه التعاون وتبادل الخبرات والممارسات القضائية.