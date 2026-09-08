ولي عهد رأس الخيمة يستقبل عهود الرومي





رأس الخيمة في 8 سبتمبر/وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، في مجلس ند الحبّي، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الحكومي، وتعزيز كفاءته وجاهزيته للمستقبل، إلى جانب تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة التي تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في رفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية، ويسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في تطوير نماذج العمل الحكومي وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للمستقبل، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في الأداء.

من جانبها، أعربت معالي عهود بنت خلفان الرومي عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي على حسن الاستقبال، مثمنةً اهتمام سموه بتطوير العمل الحكومي ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء والجاهزية للمستقبل.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.