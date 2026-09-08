16.5 مليار يورو حجم أعمال قطاع التجميل الإيطالي وصادراته تتضاعف نحو الإمارات

دبي في 8 سبتمبر/ وام / أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن دولة الإمارات تمثل بيئة أعمال خصبة ومثالية تمنح الشركات الإيطالية فرصاً واعدة للنمو والتوسع على المستوى الدولي، وتقديم منتجات فائقة الجودة للمستهلكين في السوق الإماراتي.

جاءت هذه التصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد المعرض في دورته الحالية تنظيم أول جناح وطني خاص لدولة إيطاليا، حيث تعد هذه المشاركة هي الأولى التي تصطحب فيها وكالة التجارة الإيطالية نخبة من كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة في مستحضرات التجميل والأمراض الجلدية.

وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى عرض أحدث المنتجات والتقنيات، والتواصل الفعال مع المشترين السريريين، والمهنيين، وكافة الجهات المعنية بقطاع التجميل والعناية الشخصية.

وسلط سولداني الضوء على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع الجلدية والتجميل في إيطاليا، موضحا أنه يولد حجم أعمال ضخم يبلغ 16.5 مليار يورو سنويا، مشيرا إلى أن 60% من المكونات المستخدمة في تصنيع منتجات التجميل الفاخرة حول العالم تعتمد بشكل أساسي على مكونات أو تقنيات إيطالية الصنع، والتي تخضع جميعها لأطر تنظيمية صارمة ومعايير السلامة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، مما يضمن توفير منتجات آمنة ومبتكرة ومتطورة لتجديد حيوية البشرة والشعر، ودعم كافة جوانب العناية الشخصية واللياقة البدنية والرفاهية.

ولفت المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية في دبي إلى التطور الملحوظ في حجم التبادل التجاري، مبينا أن الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات شهدت تضاعفا كبيرا خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال في ختام تصريحه إن هذا السوق المتخصص سجل نموا سنويا بلغت نسبته 7.4%، معربا عن ثقته التامة بأن عامي 2026 و2027 سيحملان المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإيطالية.