ولي عهد الفجيرة يستقبل سفراء أستراليا وماليزيا والصين

الفجيرة في 8 سبتمبر/وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، و سعادة داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين، سفير ماليزيا لدى الدولة، و سعادة تسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

ورحّب سموّه بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وعبّر السفراء عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على كافة المستويات.

حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.