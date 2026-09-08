الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ 166 من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية

القاهرة في 8 سبتمبر/وام/ عقد وزراء الخارجية العرب اليوم أعمال الدورة العادية الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة تونس وبمشاركة الإمارات العربية المتحدة، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية على الدول العربية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.

ومثل دولة الإمارات في الاجتماع سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، ومعالي نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع، الذي ترأسته تونس بعد تسلمها رئاسة المجلس من مملكة البحرين، مشروعات القرارات والتوصيات التي أعدها المندوبون الدائمون خلال اجتماعاتهم التحضيرية، وفي مقدمتها الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت عددا من الدول العربية، وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والقدس المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال وجمهورية القمر المتحدة.

كما ناقش الوزراء القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ذات الصلة بالعمل العربي المشترك.

وسبق أعمال الدورة عقد اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام للجامعة، خصص للتشاور وتنسيق المواقف بشأن أولويات القضايا المطروحة على الدورة، خاصة تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب التشاور بشأن بعض التعيينات الخاصة بالأمناء العامين المساعدين.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس اجتماعا أدانت خلاله التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة ومقدساتها، محذرة من خطورة مخطط "E1" على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.