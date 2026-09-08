المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ينظم ورشة حول دور الأنظمة الرقمية في تعزيز كفاءة العمل الإعلامي

عجمان في 8 سبتمبر/وام/ نظّم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان اليوم، ورشة تدريبية لموظفي الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية في الإمارة حول آليات استخدام الأنظمة الرقمية في العمل الإعلامي، بهدف تعزيز كفاءة العمل الإعلامي في الإمارة وتطوير آليات نشر واستقبال المحتوى الإعلامي الرسمي.

تناولت الورشة آلية العمل على الأنظمة الرقمية، وطرق رفع الأخبار والمواد الصحفية والصور ومقاطع الفيديو المصاحبة لها، إلى جانب استعراض خطوات إدارة المحتوى وتصنيفه، بما يسهم في وصول وسائل الإعلام إلى الأخبار الصادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بكل سهولة ويسر.

وتعرّف المشاركون إلى أبرز الخصائص التي توفرها الأنظمة الرقمية في إدارة المحتوى الإعلامي، ودورها في جمع وتنظيم الأخبار والصور والفيديوهات الرسمية في بيئة رقمية متكاملة، بما يدعم سرعة تداول المحتوى الإعلامي ويعزز كفاءة التواصل بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام.

تأتي الورشة في إطار جهود المكتب الإعلامي لحكومة عجمان لتطوير منظومة الاتصال الحكومي، ورفع كفاءة العاملين في المجال الإعلامي بالجهات الحكومية، وتعزيز الاستخدام الفاعل للأدوات والمنصات الرقمية بما يواكب تطورات العمل الإعلامي.

ويسعى المكتب عبر تطوير منظومته الرقمية إلى تسهيل وصول وسائل الإعلام إلى المحتوى الرسمي، والإسهام في توثيق مسيرة عجمان وإنجازاتها، وتعزيز حضورها الإعلامي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وام / يعقوب العوضي