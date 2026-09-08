كهرباء الشارقة تعزز ثقافة السلامة المهنية والوقاية من المخاطر

دبى فى 8 سبتمبر/وام/ نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ورشة عمل وبرنامج توعية لموظفي إدارة خورفكان بهدف تعزيز ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر أثناء أداء الأعمال اليومية والميدانية وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة ورفع مستوى الوعي بإجراءات الصحة والسلامة .

وأوضح المهندس سعود عبالعزيز مدير إدارة خورفكان بالهيئة أن ورشة العمل تناولت عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها إجراءات السلامة في مواقع العمل، والتعرف على المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها، والاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية، وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، وآلية الإبلاغ والاستجابة السريعة عند وقوع أي طارئ.

وأشار إلى أن ورشة العمل ركزت على أهمية الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة قبل وأثناء تنفيذ الأعمال، ورفع مستوى جاهزية الموظفين للتعامل مع مختلف المخاطر، خاصة في الأعمال التشغيلية والميدانية، بما يسهم في حماية الموظفين والممتلكات وضمان استمرارية الأعمال بصورة آمنة وفعالة.