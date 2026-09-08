هيئة الرعاية الأسرية تفتتح مركز خدماتها بمنطقة العين

أبوظبي في 8 سبتمبر/وام/ افتتحت هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مركز الخدمة التابع لها في منطقة العين، بحضور معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس الدائرة وسعادة سلامة عجلان العميمي، مدير عام الهيئة في خطوة تعكس التزام الهيئة بتوسيع نطاق خدماتها الاجتماعية، وتعزيز وصولها إلى الأسر والأفراد في مختلف مناطق الإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" ورؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً.

يأتي افتتاح المركز في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الأسرية، ترتكز على سهولة الوصول، والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المجتمع، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والاستشاري وفق نهج يضع الأسرة في قلب عملية التنمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

يمثل المركز إضافة نوعية إلى شبكة خدمات الهيئة توفر للأسر والأفراد في منطقة العين نقطة وصول مباشرة إلى خدمات متخصصة تشمل الاستشارات والإرشاد، والاحتواء والرعاية، دعم الرعاية البديلة والاحتضان، الدمج والتمكين وخدمة رؤية المحضون، بما يختصر الوقت والجهد، وتعزز تكامل الخدمات مع شركاء القطاع الاجتماعي، وتواكب توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى ترسيخ التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.

وقالت سعادة سلامة عجلان العميمي : "يمثل افتتاح مركز الخدمة في منطقة العين خطوة مهمة ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق وصول خدماتها، بما يضمن تمكين الأسر والأفراد من الحصول على الخدمات بسهولة وكفاءة.. ويعكس هذا الافتتاح التزامنا بتقديم خدمات تتمحور حول الإنسان، وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها في مختلف مراحل الحياة، انطلاقاً من إيماننا بأن الأسرة المتماسكة هي الركيزة الأساسية لمجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة".

وأضافت سعادتها : "يتزامن افتتاح المركز مع عام الأسرة، بما يؤكد حرص الهيئة على الإسهام في ترسيخ التماسك الأسري وتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير خدمات متكاملة وميسّرة تراعي احتياجات المستفيدين وتحفظ خصوصيتهم وكرامتهم، وتدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، تكون فيه الأسرة محور التنمية وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة".

يندرج إطلاق مركز الخدمة في منطقة العين في إطار الدور الاستراتيجي لهيئة الرعاية الأسرية كجهة منظّمة لتكامل الخدمات الاجتماعية والأسرية تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بما يرسّخ رؤية الإمارة في بناء مجتمع شامل ومتماسك ينعم فيه كل فرد بالأمان والاستقرار.