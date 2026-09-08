أكثر من 340 طلب ترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بدورتها الـ10

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عن استقبال 343 طلب ترشح - حتى الآن - ضمن فئات دورتها العاشرة، في مؤشر على الإقبال الواسع على المشاركة في الجائزة، التي تُقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث عدد طلبات الترشح بإجمالي 94 طلباً، فيما بلغ عدد الدول المشاركة في الدورة العاشرة حتى الآن 13 دولة عربية، بما يؤكد اتساع نطاق المشاركة والاهتمام المتنامي بالجائزة على مستوى الوطن العربي.

وسجلت فئة "أفضل رياضية عربية" العدد الأعلى من طلبات الترشح بإجمالي 68 طلباً، تلتها فئة «أفضل أسرة رياضية» بإجمالي 39 طلباً، في ظل استمرار استقبال طلبات الترشح ضمن مختلف الفئات حتى الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح في 30 سبتمبر الجاري.

وأكدت حمدة أحمد المنصوري، رئيسة لجنة التحكيم في الجائزة، أن الإقبال الذي تشهده الدورة العاشرة، وتنوع المشاركات من 13 دولة عربية، يعكسان المكانة المرموقة التي رسختها الجائزة على مستوى الوطن العربي، ويعززان مستوى التنافس ضمن فئاتها المختلفة.

وقالت المنصوري إن الأعداد المسجلة حتى الآن تعكس الاهتمام المتزايد بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والثقة التي اكتسبتها على امتداد دوراتها السابقة باعتبارها منصة رائدة للاحتفاء بالتميز والإنجاز في الرياضة النسائية.. ونتطلع في الدورة العاشرة إلى إبراز المزيد من النماذج الملهمة، وتحفيز الرياضيات والكوادر الرياضية على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات".

ويُغلق باب الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة في 30 سبتمبر الجاري، فيما تقرر تمديد فترة الترشح بصورة استثنائية حتى 6 أكتوبر للمشاركين في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان فقط.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الدورة العاشرة 2.2 مليون درهم، موزعة على 9 فئات فردية وجماعية، تشمل أفضل رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل مدرب أو مدربة، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل أسرة رياضية، وأفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية، إلى جانب فئة أفضل فريق.

ويأتي الإقبال على الدورة العاشرة امتداداً للمكانة التي رسختها جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بوصفها إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في الرياضة النسائية على مستوى المنطقة، ودورها في تكريم الإنجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة، ودعم مسيرة تطور الرياضة النسائية وتعزيز حضورها في مختلف المحافل.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة في 11 نوفمبر المقبل.