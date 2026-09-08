قمة الإعلام العربي 2026 تطلق تجربة رقمية متكاملة لضيوفها وزوارها

دبي في 8 سبتمبر / وام / أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة، ليكون منصة رقمية متكاملة تجمع في مكان واحد كل ما يحتاجه ضيوف القمة وزوارها والإعلاميون من معلومات وخدمات، تواكب فعاليات الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة قبل انطلاقه وعلى مدار أيامه الثلاثة.

وتُعقد "قمة الإعلام العربي 2026"، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

يأتي الموقع الالكتروني ضمن رؤية تهدف إلى تقديم تجربة رقمية تواكب أفضل الممارسات، بحيث لا يقتصر دوره على التعريف بالحدث، بل يشكل الوجهة الرقمية الرئيسية للقمة، ويرافق المستخدم منذ اللحظة التي يبدأ فيها استكشاف الموقع، مروراً بالتخطيط لزيارته واختيار الجلسات التي يرغب في حضورها، ووصولاً إلى متابعة مستجدات القمة والاستفادة من خدماتها خلال أيام انعقادها.

صُممت تجربة الموقع حول احتياجات المستخدم، بحيث يمكن للزائر الانتقال بسهولة بين مختلف مكونات القمة، واستكشاف أجندتها، والتعرف إلى المتحدثين والضيوف والشركاء، والاطلاع على الجلسات والفعاليات والبرامج المصاحبة، والحصول على المعلومات التنظيمية وإرشادات الوصول والخدمات المتاحة.

وتتيح الأجندة التفاعلية استكشاف البرنامج الواسع للقمة بصورة واضحة وسريعة، والتعرف إلى مواعيد الجلسات والمتحدثين المشاركين فيها وتفاصيل كل فعالية، بما يساعد الضيوف والزوار على التخطيط المسبق لجدول حضورهم والاستفادة من البرنامج المتنوع للقمة.

كما يقدم الموقع صفحات متكاملة للمتحدثين المشاركين، تتيح للزوار التعرف إلى أبرز القيادات الإعلامية والفكرية وصُنّاع القرار والخبراء المشاركين من المنطقة والعالم، وربط حضورهم بالجلسات والحوارات التي يشاركون فيها.

وفي خطوة تعزز توظيف التقنيات الذكية في تجربة الحدث، يقدم الموقع المساعدة الذكية "مي"، لتكون دليلاً رقمياً تساعد ضيوف القمة وزوارها في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة.

ويستطيع المستخدم من خلال "مي" طرح استفساراته مباشرة حول الأجندة والجلسات والمتحدثين والفعاليات والخدمات والمعلومات التنظيمية، والحصول على إجابات تساعده في التنقل بين مختلف مكونات القمة والاستفادة من تجربته. ويمنح ذلك المستخدم طريقة أكثر سهولة للتعامل مع البرنامج الواسع للحدث.

كما يتيح الموقع التعرف بصورة أوسع إلى مختلف مكونات القمة ومنتدياتها وجوائزها ومبادراتها، ومتابعة أحدث أخبارها ومستجداتها، ضمن تجربة موحدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي ظل الحضور الإعلامي الواسع الذي تستقطبه القمة، خصص الموقع مركزاً إعلامياً رقمياً متكاملاً يضع في متناول الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المواد الرسمية التي يحتاجون إليها لإعداد تغطياتهم.

ويضم المركز أحدث الأخبار والبيانات الصحافية الصادرة عن القمة، وشعارات القمة ومنتدياتها وجوائزها بدقة عالية، إضافة إلى المواد المرئية ومقاطع الفيديو الخام التي يمكن للمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية الاستفادة منها في إعداد الأخبار والتقارير والتغطيات المختلفة.

وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: "حرصنا على أن يكون الموقع الإلكتروني لقمة الإعلام العربي 2026 جزءاً أساسياً من تجربة القمة، لذلك صُمم ليضع كل ما يحتاجه الضيف والزائر والإعلامي في مكان واحد، وبطريقة بسيطة وسريعة، بدءاً من الأجندة والمتحدثين، وصولاً إلى الخدمات والفعاليات والمعلومات التنظيمية".

وأضافت: "مع برنامج بهذا الحجم والتنوع، كان هدفنا أن نجعل الوصول إلى المعلومة أسهل ما يمكن.. وتأتي المساعدة الذكية "مي" لتضيف بعداً جديداً إلى هذه التجربة، حيث يمكن للمستخدم أن يسأل مباشرة عما يبحث عنه ويحصل على المعلومة التي يحتاجها بسرعة، فيما يوفر المركز الإعلامي للصحافيين والمؤسسات الإعلامية المواد الرسمية اللازمة لتغطية القمة مؤكدة أن الموقع سيواكب فعاليات القمة بصورة مستمرة.

وتجمع "قمة الإعلام العربي 2026" نخبة من القيادات الإعلامية وصُنّاع القرار والمفكرين والكتّاب ورؤساء المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى والخبراء من المنطقة والعالم، ضمن برنامج واسع يناقش أبرز التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام ومستقبلها.

وتواصل القمة من خلال برنامجها ترسيخ مكانتها منصةً عربيةً جامعة للحوار وتبادل الأفكار والخبرات حول مستقبل القطاع الإعلامي.

وللاطلاع على برنامج القمة والمتحدثين والفعاليات والخدمات، ومتابعة أحدث أخبارها ومستجداتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للقمة عبر الرابط: الموقع الإلكتروني لقمة الإعلام العربي 2026