ختام مؤتمر ومعرض دبي للبيئة "ديسي 2026"

دبي في 8 سبتمبر/وام/ اختتمت اليوم، فعاليات الدورة الافتتاحية من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة «ديسي 2026»، بعد يومين من النقاشات التخصصية التي تناولت واقع البيئة في دولة الإمارات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وصولاً إلى جودة الهواء والتكيف مع آثار التغير المناخي وشح المياه.

استقطب الحدث، الذي نظمته هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بفندق جراند حياة دبي تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا»، أكثر من 60 متحدثاً وخبيراً بيئياً من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة، من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات العالمية والقطاع الخاص وخبراء الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

واستعرض المشاركون، على مدار يومين، واقع النظم البيئية البحرية في الخليج العربي، وأهمية حماية التنوع البيولوجي، والآثار الصحية والاقتصادية المرتبطة بجودة الهواء، والأمن الغذائي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، مؤكدين أهمية الأبحاث العلمية وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي لتحقيق أثر مستدام على المستويين المحلي والعالمي.

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