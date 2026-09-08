فتح باب التسجيل لسباق الشندغة للقوارب الشراعية 22 قدما

دبي في 8 سبتمبر/وام/ أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً – الجولة الأولى، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، إيذاناً بانطلاق منافسات الموسم الرياضي البحري الجديد 2026-2027.

ورحب النادي بجميع النواخذة والمتسابقين، داعياً إياهم إلى التسجيل والمشاركة في أولى محطات الموسم، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين عشاق رياضة الإبحار الشراعي، وذلك مع تطلعهم لعودة النشاطات البحرية بعد فترة التوقف الصيفي.

ووفقاً لشروط التسجيل، تضم المنافسات فئتي الناشئين والشباب، وتتراوح أعمار المشاركين في فئة الناشئين بين 8 و16 عاماً، فيما تمتد أعمار فئة الشباب من 8 إلى 21 عاماً، وتتيح اللوائح مشاركة بحار واحد من فئة الشباب في كل قارب ضمن فئة الناشئين.

ودعا النادي الراغبين في خوض السباق إلى استكمال إجراءات تسجيل مشاركتهم عبر الرابط المخصص لذلك في القنوات الرسمية للنادي، استعداداً لانطلاقة موسم جديد حافل بالتنافس والإثارة، ومواصلة مسيرة الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره بين الأجيال الجديدة.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال الجاهزية لانطلاق الموسم الجديد، وقال: "بدأ العمل والتحضير منذ نهاية الموسم الماضي عبر صيانة وتجهيز القوارب، والجميع متعطش لعودة المنافسات البحرية بعد فترة التوقف الصيفية، على صعيد النواخذة والبحارة والجماهير وكل أهل البحر، ونتطلع إلى أن يكون موسماً حافلاً بالتنافس والمستويات القوية، وذلك بداية من سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، وقال :" ارتأت إدارة النادي انتقاء أسماء السباقات من معالم تاريخية وحضارية بارزة في دبي، مثل الشندغة، وأتلانتس، وبرج العرب، ودبي هاربر، وجميرا وعين دبي، بالإضافة إلى سباق القفال وغيرها من الفعاليات البحرية".