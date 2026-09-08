1,037 زائرًا و59 اجتماعًا لجناح الإمارات بيومه الأول بمعرض العلمين للطيران والفضاء

العلمين (مصر) في 8 سبتمبر/وام/ استقبل جناح دولة الإمارات الوطني، الذي افتتح اليوم (الثلاثاء) في "معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026"،الذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر الحالي في مطار العلمين الدولي بمحافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، 1,037 زائرًا من الوفود الرسمية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين وزوار المعرض، فيما عقدت الشركات والجهات الإماراتية المشاركة 59 اجتماعًا مع وفود وشركاء وجهات دولية.

وشهد الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال اليوم الأول حضورًا رفيع المستوى، حيث استقبل عددًا من كبار المسؤولين والوفود العسكرية المشاركة في المعرض من جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية.

واطلعت الوفود خلال زياراتها على أبرز القدرات والحلول والتقنيات التي تستعرضها الشركات الإماراتية المشاركة، وما حققته الصناعات الوطنية من تطور لافت في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت الاجتماعات التي عقدتها الشركات والجهات الإماراتية المشاركة 8 اجتماعات لمجموعة "إيدج"، و4 اجتماعات لـ"5 Generation"، و10 اجتماعات لمجموعة أبوظبي للطيران، و6 اجتماعات لمجموعة "ملتي ليفل".

وشهدت المشاركة أيضا عقد 15 اجتماعًا للتعريف بمعرضي "آيدكس ونافدكس 2027"، و10 اجتماعات لمعرضي "يومكس وسيمتكس"، و6 اجتماعات لمعرض "آيسنار".

وتوج نشاط اليوم الأول بتوقيع مذكرة تفاهم بين "أبوظبي للطيران" و"إير كايرو"، بما يعكس دور الجناح بوصفه منصة فاعلة لبناء الشراكات، واستكشاف فرص التعاون والأعمال، وتعزيز الروابط بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الإقليمية والدولية.

ويستعرض المشاركون مجموعة متنوعة من الأنظمة والحلول والمنتجات المتقدمة التي تعكس القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية، إلى جانب الخبرات الإماراتية في مجالات الطيران وصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، والأنظمة ذاتية التشغيل والطيران غير المأهول وغيرها من التقنيات المتخصصة، بما يوفر منصة متكاملة للتعريف بإمكانات الشركات الوطنية وبحث فرص التعاون والشراكات مع الجهات الدولية المشاركة.

ويعكس الإقبال على الجناح الوطني في اليوم الأول أهمية المشاركة الإماراتية في المعرض، ودورها في فتح قنوات جديدة للتواصل بين الشركات الوطنية ونظيراتها الدولية، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتبادل المعرفة والخبرات في القطاعات ذات الصلة.

يعد الجناح الوطني الأكبر في المعرض بين الأجنحة المشاركة، ويمتد على مساحة 871 مترًا مربعًا، واطلع الزوار عبره على أحدث القدرات والحلول والتقنيات التي طورتها الشركات الإماراتية في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء وصيانة الطائرات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتكتسب المشاركة الإماراتية أهمية خاصة في ظل المكانة المتنامية لـ"معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء" باعتباره منصة إقليمية تجمع أبرز الجهات المعنية بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويقام المعرض على مساحة عرض تبلغ 125 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من 50 دولة، إلى جانب حضور حكومات وقوات مسلحة وسلطات طيران مدني ووكالات فضاء وشركات ومؤسسات صناعية متخصصة.

وتأتي إقامة الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليشكل منصة تجمع نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة، من بينها مجموعة "إيدج"، و"5 Generation"، و"مجموعة أبوظبي للطيران" والشركات التابعة لها، ومجموعة "ملتي ليفل".

كما تشارك مجموعة "أدنيك" في المعرض للترويج لأبوظبي بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا لقطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء، والتعريف بمحفظة الفعاليات الدولية التي تنظمها، ومن بينها "آيدكس" و"نافدكس" و"يومكس" و"سيمتكس" و"آيسنار".