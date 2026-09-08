الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر السعودي 4 أكتوبر

أبوظبي في 8 سبتمبر /وام/ أعلنت الاتحاد للطيران، عن إطلاق رحلاتها إلى ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل لتضيف إلى شبكتها وجهة سياحية على مدار العام عبر مطار البحر الأحمر الدولي في منطقة تبوك وعلى بُعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات طيران من أبوظبي.

وسيتمكّن ضيوف الاتحاد للطيران على امتداد شبكتها من الوصول إلى البحر الأحمر على مدار العام عبر رحلة ربط واحدة في أبوظبي، بما في ذلك من دول الخليج وشبه القارة الهندية.

ويصبح البحر الأحمر بذلك الوجهة السادسة للاتحاد للطيران في المملكة، إلى جانب الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، إن تجارب العطلات التي كانت تتطلب عادة رحلات طويلة، مثل الجزر والشعاب المرجانية، أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى، عبر رحلة قصيرة من أبوظبي ورحلة ربط واحدة من أي وجهة على شبكتنا.

وتنطلق رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي والبحر الأحمر في 4 أكتوبر 2026 بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، على أن ترتفع إلى رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 25 من الشهر نفسه .