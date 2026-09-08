انطلاق فعاليات الدفعة الأولى من "حاضنة الأعمال العقارية" في عجمان

عجمان في 8 سبتمبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات الدفعة الأولى من برنامج "حاضنة الأعمال العقارية"، الذي دشنته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، ودعمهم للانطلاق في عالم ريادة الأعمال العقارية.

يتضمن البرنامج الذي يقام في مركز شباب عجمان، ويمتد على مدار خمسة أسابيع، مسارات تدريبة مكثفة بإشراف نخبة من الخبراء المختصين، تشمل ورشاً تدريبية وأنشطة ميدانية، تسهم في تعزيز كفاءة المنتسبين وتطوير قدراتهم، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع العقاري في دولة الإمارات.

ويخضع المشاركون لمنظومة متكاملة تشمل الإرشاد والتوجيه العملي، إلى جانب التعرف إلى أفضل الممارسات في القطاع العقاري، بما يساعدهم على تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نماذج أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة.