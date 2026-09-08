"الموارد البشرية بعجمان" تنظم "اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية"

عجمان في 8 سبتمبر/وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، "اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية"، والذي شهد نتائج إيجابية على صعيد دعم توظيف الكفاءات الوطنية، ما يعكس فاعلية المبادرة في تسريع وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص المهنية المأمولة، وتعزيز مواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع احتياجات سوق العمل.

واستقبل "اليوم المفتوح" الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، وأتاح لهم فرصة إجراء مقابلات مباشرة وفورية مع مسؤولي التوظيف في مجموعة ماجد الفطيم.

وتؤكد النتائج المحققة أهمية قنوات التوظيف المباشر في تعزيز كفاءة منظومة التوظيف، من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع الباحثين عن عمل وجهات التوظيف في بيئة واحدة، وتسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق مواءمة أكثر دقة بين الكفاءات الوطنية ومتطلبات الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

وأكد فارس عبدالعزيز المندوس، مدير إدارة تمكين المواهب بدائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن النتائج التي حققها "اليوم المفتوح" تعكس أهمية تصميم برامج التوظيف وفق آليات تركز على المخرجات الفعلية، مشيراً إلى أن نجاح هذه البرامج يقاس بقدرتها على استقطاب الباحثين عن عمل وتحويل الترشيحات إلى فرص مهنية حقيقية ومستدامة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهات الدائرة بتمكين وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز مشاركته المنتجة في سوق العمل، بما يدعم مستهدفات التوطين، ويواكب توجهات رؤية عجمان 2030 نحو بناء مجتمع متماسك واقتصاد تنافسي ومستدام.