قمة العلمين الثلاثية تؤكد التضامن الكامل مع دول الخليج العربية ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها

القاهرة في 8 سبتمبر /وام/ أكدت مصر وقبرص واليونان تضامنها الكامل مع دول الخليج العربية، ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال أو تهديدات من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في الإعلان المشترك الصادر اليوم في ختام قمة العلمين الثلاثية، التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.

وشدد القادة على ضرورة تسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد القادة التزام بلدانهم بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لأي تحركات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي.