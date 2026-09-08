اتحاد الإمارات للكرة الطائرة يشيد بنجاح بطولة العين الدولية فنيا وتنظيميا

العين في 8 سبتمبر /وام/ أكد عوض صالح المنصوري، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيس لجنة الاحتكام في بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة، أن البطولة التي نظمها نادي العين في صالة خليفة بن زايد الرياضية، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد حققت نجاحا فنيا وتنظيميا، وأسهمت في اكتشاف المواهب.

وقال المنصوري في تصريحات له إن نادي العين نجح في تقديم نموذج مميز في استضافة وتنظيم البطولات الدولية الخاصة بالفئات السنية، بالإضافة إلى المستويات المتطورة للفرق المشاركة وقوة المنافسة بين اللاعبين، إلى جانب ظهور عدد من المواهب الواعدة التي تمتلك إمكانات فنية تؤهلها لمستقبل مميز في لعبة الكرة الطائرة.

وأضاف أن تنوع المدارس الفنية أتاح للاعبين فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، معربا عن شكره لنادي العين على التنظيم الرائع والمتميز للبطولة، والاحترافية والدقة في التنظيم، والاهتمام بأدق التفاصيل، وتوفير كافة المتطلبات للفرق المشاركة والحكام والأجهزة الفنية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في نجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات.

وأوضح أن نجاح أي بطولة للناشئين لا يرتبط فقط بالنتائج والمنافسة، وإنما بما تقدمه من قيمة فنية للاعبين والأجهزة الفنية والحكام، وهو ما تحقق بصورة واضحة في بطولة الناشئين الدوليه لكرة الطائرة، مشيراً إلى أن المباريات كانت فرصة حقيقية لتطوير مهارات اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم للمراحل المقبلة.

ودعا المنصوري إلى استمرار البطولة وتطويرها في نسخها المقبلة، لتصبح محطة دولية ثابتة لاكتشاف وصقل المواهب في الكرة الطائرة، وتعزيز التواصل والتعاون بين الأندية والمدارس الرياضية المختلفة، مشيدا بالأداء المتطور للفرق المشاركة وهي العين، والقادسية وبرقان" الكويت"، والريان والعربي " قطر"، والنصر "البحرين".