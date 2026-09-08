بتوجيهات محمد بن راشد .. "دبي الإنسانية" تسيّر شحنة جويّة إغاثية إلى نيبال إثر الفيضانات المدمرة

دبي في 8 سبتمبر / وام / بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت "دبي الإنسانية" شحنة إغاثية إلى نيبال، دعماً لجهود المجتمع الدولي في التصدي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الفيضانات المدمرة والتي ضربت نيبال الشهر الماضي.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة سلطة "دبي الإنسانية": "في الوقت الذي تواصل فيه المجتمعات المتضررة من الفيضانات في نيبال جهودها للتعافي، تأتي هذه الشحنة لتدعم جهود الاستجابة الإغاثية التي يبذلها المجتمع الإنساني الدولي انطلاقاً من دبي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً محورياً في منظومة الإمداد الإنساني العالمية.. وتعتز "دبي الإنسانية" بشراكتها الراسخة مع "الإمارات للشحن الجوي"، التي بادرت إلى دعم وتشغيل هذه الرحلة في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية، في إطار استجابة دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية.. كما تجسد هذه الشحنة الدور المحوري الذي تضطلع به "دبي الإنسانية" بوصفها منصة عالمية للتخزين المسبق للمساعدات، وتسريع إيصالها إلى وجهاتها النهائية، وتعزيز التنسيق بين الوكالات الإنسانية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للاحتياجات العاجلة والوصول بالمساعدات إلى المجتمعات المتضررة والمحتاجة".

ووصلت الشحنة إلى العاصمة كاتماندو اليوم، محمّلة بنحو أربعة وسبعين طناً مترياً من المواد الإغاثية على متن طائرة من طراز بوينغ 777 تشغّلها الإمارات للشحن الجوي، انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي.

وتضمنت الشحنة، مواد إيواء وخياماً وأدوية ومستلزمات نظافة ومستلزمات شتوية، وذلك من مخزون منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية (التابع لبرنامج الأغذية العالمي)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "ترتبط "الإمارات للشحن الجوي" بعلاقة متينة مع "دبي الإنسانية"، وتعمل الجهتان جنباً إلى جنب لدعم المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية حول العالم.. وتجمع شراكتنا بين خبرة "دبي الإنسانية" في مجال الإغاثة، وشبكة الإمارات للشحن الجوي وإمكاناتها اللوجستية، لضمان وصول المساعدات الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.. ويسعدنا أن نقف مجدداً إلى جانب «دبي الإنسانية» في هذه المهمة، من خلال تسيير رحلة جوية استئجارية خاصة إلى كاتماندو، بما يضمن وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المتضررين بسرعة وكفاءة".

وتكفّلت "دبي الإنسانية" بتسيير الشحنة الإغاثية وتغطية تكاليف نقلها عبر صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لها، بما يعكس التزامها المستمر باستدامة الاستجابة الإنسانية، وإزالة العوائق اللوجستية والمالية التي قد تتسبّب في تأخير وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.