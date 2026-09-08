"أراضي دبي" توسع توظيف الذكاء الاصطناعي في تأهيل الكفاءات العقارية

دبي في 8 سبتمبر/وام/ استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال ثاني أيام معرض العقارات الدولي “IPS 2026”، توجهاتها لتوسيع توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والعمليات العقارية، إلى جانب بناء مسارات تعليمية ومهنية متخصصة بالتعاون مع كليات التقنية العليا وجامعة دبي، لإعداد كفاءات تلبي احتياجات القطاع المستقبلية.

وناقشت جلسة بعنوان “عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل: من روبوتات المحادثة إلى زملاء العمل الرقميين”، انتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي من تقديم الإجابات إلى تنفيذ المهام وتحليل البيانات وتوجيه المعاملات، بما يسهم في تقليل إدخال البيانات وتسريع معالجة الطلبات ورفع كفاءة الخدمات.

واستعرضت الدائرة منصة “التسجيل المبدئي” بوصفها نموذجا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات واستخلاص البيانات ودعم معالجة المعاملات المستوفية للمتطلبات.

وفي محور تطوير الكفاءات، استعرضت الدائرة “دبلوم القطاع العقاري” الذي تطلقه بالتعاون مع كليات التقنية العليا، بواقع 90 ساعة على مدى سنتين دراسيتين، على أن تبدأ دفعته الأولى في خريف 2026.

فيما استعرضت جامعة دبي برامج أكاديمية متخصصة يجري تطويرها بالتعاون مع الدائرة، تشمل برنامجا للبكالوريوس يغطي التمويل والاستثمار والتقييم والتنظيم وإدارة الممتلكات والتقنيات العقارية.

وتواصل “أراضي دبي”، الشريك الإستراتيجي للمعرض، مشاركتها في “IPS 2026” حتى 9 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي