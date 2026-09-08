5 ملايين درهم من "خيرية محمد بن راشد" دعما لمشاريع " بيت الخير"

دبي في 8 سبتمبر/وام/ قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية دعماً مالياً بقيمة 5 ملايين درهم إلى جمعية بيت الخير لتعزيز مشاريعها ومبادراتها الإنسانية وتوسيع نطاق برامجها الموجهة إلى الفئات المستحقة.

جاء ذلك خلال زيارة للجمعية قام بها وفد من المؤسسة برئاسة سيف الدليل عضو مجلس الأمناء الذي قال إن تقديم دعم بقيمة 5 ملايين درهم لجمعية بيت الخير يجسد إيماننا بأهمية تكامل الجهود وتضافر المؤسسات لتعظيم أثر العطاء وتحويله إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة المستفيدين.

وأكد التزام المؤسسة بمواصلة دعم المبادرات الإنسانية التي تعزز قيم التكافل والتراحم وترسخ مكانة العمل الخيري باعتباره أحد أهم ركائز التماسك المجتمعي في دولة الإمارات.

من جانبه أعرب عابدين طاهر العوضي عن خالص شكره وتقديره لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية ولمجلس أمنائها وإدارتها على هذه المبادرة السخية التي تعكس قيم التكافل والعطاء التي تميز مجتمع الإمارات .