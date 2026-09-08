مطورون خلال "IPS 2026”: عقارات دبي تواصل جذب الاستثمارات ومشروعات جديدة بمليارات الدراهم

دبي في 8 سبتمبر /وام/ أكد مطورون عقاريون أن سوق دبي العقارية تواصل الحفاظ على زخمها وقوة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة بجاذبية الإمارة العالمية وتنوع المشروعات ومرونة خطط السداد، إلى جانب مستويات الأمن وجودة الحياة والبنية التحتية المتطورة.

فيما كشفت شركات مشاركة في معرض العقارات الدولي “IPS 2026” عن خطط لمشروعات واستثمارات جديدة بمليارات الدراهم.

وقالت راجيندر كور، مديرة المبيعات في شركة “الاتحاد العقارية”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش ثاني أيام المعرض، إن السوق العقارية في دبي تشهد زخما متناميا خلال الفترة الحالية، مع تحسن مستويات الطلب واهتمام المستثمرين بالفرص التي تجمع بين الأسعار التنافسية وجودة المشروعات وموثوقية المطور العقاري.

وأضافت أن المعرض يشهد حضورا لافتا من العملاء والوسطاء العقاريين، ويوفر منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين واستكشاف الفرص المتاحة في سوق دبي العقارية.

من جانبه، قال رجا جواد أحمد، مدير المبيعات في شركة “عزيزي للتطوير العقاري”، إن الشركة تواصل توسيع محفظتها من المشروعات العقارية بعدما نجحت في تسليم أكثر من 100 مشروع، فيما تضم محفظتها حاليا أكثر من 50 مشروعا قيد التطوير والبيع على المخطط، مؤكدا أن الطلب على العقارات في دبي لا يزال قويا مع استمرار الإقبال من المستثمرين المحليين والدوليين.

وحول أداء سوق دبي العقارية، أكد رجا جواد أحمد أن السوق تحافظ على استقرارها وأن الطلب على العقارات مستمر، لا سيما على المشروعات قيد الإنشاء، إلى جانب قوة السوق الثانوية واستقرار قطاع الإيجارات.

وتوقع أن تشهد قيمة العقارات في دبي مزيدا من الارتفاع والتحسن خلال السنوات المقبلة، في ظل المكانة العالمية التي رسختها الإمارة مركزا رئيسيا للأعمال والتجارة والتكنولوجيا والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن دبي تواصل استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، مستفيدة من البيئة التي توفرها للمقيمين والمستثمرين، وما تتمتع به من مستويات مرتفعة من الأمن والأمان وجودة الحياة، إلى جانب عدم فرض ضريبة على دخل الأفراد.

وقال إن العديد من أصحاب الملايين من مختلف دول العالم اختاروا الانتقال والاستقرار في دبي، في ظل ما توفره من قيمة وفرص استثمارية ونمط حياة يجعل المقيمين يشعرون بأنها وطن لهم، وهو ما يدعم توقعات استمرار نمو السوق العقارية خلال الأعوام المقبلة.

وأكد أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة آمنة وجاذبة للمقيمين والقادمين إليها من مختلف أنحاء العالم، وأن توجهات الاستثمار في سوقها العقارية لا تزال إيجابية، مع توقعات باستمرار الطلب والنمو خلال السنوات المقبلة.

من جهته، أكد حسين عز الدين، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة “بريستيج ون” للتطوير العقاري، أن الشركة تواصل توسيع محفظتها الاستثمارية في دبي، مع خطط لضخ استثمارات تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات درهم خلال الموسم العقاري 2026-2027، مدعومة بشراء أراض جديدة وإطلاق مشروعات سكنية وتجارية في مواقع رئيسية بالإمارة.

وقال عز الدين، في تصريحات لـ”وام” على هامش المعرض، إن الشركة أطلقت أربعة مشروعات منذ بداية العام الجاري، وتعتزم طرح ما بين سبعة وثمانية مشروعات إضافية خلال الموسم الحالي، بما يعكس ثقتها باستمرار الطلب وقوة السوق العقارية في دبي.

وأوضح أن توجهات المستثمرين تتركز حاليا على المشروعات الواقعة في المواقع المتميزة، لا سيما الواجهات البحرية والعقارات القريبة من برج خليفة، إلى جانب الوحدات السكنية التي تحمل علامات فندقية عالمية،.

وقال إن دبي أصبحت وجهة عالمية لاستقطاب رؤوس الأموال ومكاتب إدارة الثروات والشركات الدولية، مرجحا أن تتحول الإمارة إلى مقر رئيسي لعدد متزايد من الشركات العالمية.