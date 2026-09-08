انطلاق برنامج "تدريب المدربين" لموظفي حكومة الفجيرة

الفجيرة في 8 سبتمبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص «تدريب المدربين (TOT)»، الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة على مدى ثلاثة أيام في مقرها بمشاركة 25 موظفاً من مختلف جهات حكومة الفجيرة.

يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المنتسبين ورفع كفاءتهم في مجال التدريب والتطوير، من خلال التعرف إلى المفاهيم والأسس الحديثة للتدريب، وتحليل الاحتياجات التدريبية وتحديد الفجوات المهارية، إلى جانب تنمية قدراتهم على تصميم البرامج والحقائب التدريبية بصورة احترافية.

يتضمن البرنامج عدداً من المحاور، من أبرزها صياغة الأهداف التدريبية القابلة للقياس، ومهارات العرض والإلقاء، واستراتيجيات وأساليب التدريب الحديثة، بما يمكّن المشاركين من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية فاعلة تلبي احتياجات الموظفين وتسهم في التطوير المستمر للقدرات والكفاءات الحكومية.

يأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة لتعزيز الاستثمار في الكفاءات الحكومية وتطوير القدرات التدريبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء ودعم منظومة التعلم والتطوير في حكومة الفجيرة.