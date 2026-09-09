منتخب الريشة الطائرة يختتم جولة إفريقية بالحصول على 13 ميدالية ملونة

عواصم في 9 سبتمبر / وام / اختتم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للريشة الطائرة أمس مشاركتهم في عدة بطولات دولية أقيمت في في كل من غانا، ونيجيريا، والكاميرون، بالحصول على 13 ميدالية ملونة، وذلك بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و6 برونزيات.

وجاء توزيع الميداليات، في منافسات بطولة جي اي ويلسون التي أقيمت في غانا، بالحصول على ذهبية فردي الرجال، وذهبية فردي السيدات، وذهبية الزوجي المختلط، وفضية فردي الرجال، وبرونزية فردي السيدات، وبرونزيتين لفردي الرجال، وبرونزية لزوجي الرجال.

وفي منافسات بطولة لاغوس العالمية التي أقيمت في نيجيريا احرز المنتخب الوطني ذهبية فردي السيدات، وفضية زوجي الرجال.

وفي بطولة الكاميرون الدولية نال لاعبو المنتخب الوطني، فضية، وبرونزية في منافسات فردي السيدات، وبرونزية زوجي السيدات.

ويواصل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم من وزارة الرياضة ورياضة النخبة الإماراتية ضمن المسار الأولمبي 2028، توفير فرص المشاركة الدولية للرياضيين، بما يعزز مسيرتهم نحو تحقيق النجاح المستدام ورفع راية الإمارات في المحافل الدولية.