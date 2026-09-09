عمار بن حميد يحضر أفراح الشامسي والسالمي في أبوظبي

أبوظبي في 9 سبتمبر / وام / حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة معالي المستشار الدكتور حمد سيف بن مسلم الشامسي، في مركز "أدنيك" بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجلها سيف إلى كريمة سالم سلطان بالحلوج السالمي، وعائلة أحمد سيف بن مسلم الشامسي، بمناسبة زفاف نجلَيها محمد وسيف، إلى كريمَتَي معالي المستشار الدكتور حمد سيف بن مسلم الشامسي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة زوجية مكللة بالمودة والاستقرار والسعادة.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، الذين باركوا للعرسان وذويهم، متمنين لهم حياة زوجية سعيدة وهانئة.