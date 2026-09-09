غرفة الشارقة وبلدية كلباء تطلقان الدورة الأولى من مهرجان "كلباء للجاشع والسحناه"

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء لإطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "كلباء للجاشع والسحناه" المقررة إقامته خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الحالي في كلباء وسط مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والشركات المتخصصة في مستلزمات الصيد ومصانع الأسماك وحضور فاعل للأسر المنتجة وضمن أجندة حافلة بالأنشطة التراثية والاقتصادية والمجتمعية التي تحتفي بعراقة الموروث البحري لدولة الإمارات وتدعم استدامة الصناعات الغذائية التقليدية.

ويشهد الحدث مشاركة 6 جهات حكومية رائدة هي هيئة الشارقة للثروة السمكية وهيئة الشارقة للمتاحف "المتحف البحري" ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومعهد الشارقة للتراث وجمعية كلباء لصيادي الأسماك إلى جانب شركات متخصصة في معدات الصيد ومصانع إنتاج وتجهيز الأسماك بما يتيح منافذ بيع وترويج مباشرة للمنتجات وفرصاً لبناء شراكات تجارية تدعم قطاع الأعمال المحلي.

كما يشارك في المهرجان الذي يأتي بشراكة إعلامية مع "قناة الشرقية من كلباء" عدد من الأسر المنتجة لعرض وتسويق منتجاتها المبتكرة والمستمدة من التراث البحري بما يتيح للزوار فرصاً مباشرة للشراء والاطلاع على أصناف الجاشع ومسحوق السحناه بمختلف نكهاتها ووصفاتها التقليدية.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة أن المهرجان يعتبر أحدث مبادرة اقتصادية وتراثية تتبناها الغرفة ضمن جهودها لتسليط الضوء على الصناعات الغذائية الساحلية التي ارتبطت بذاكرة أهل الساحل الشرقي ومهاراتهم في استدامة موارد البحر وحفظها من خلال عرض صناعة "الجاشع" وإعداد "السحناه" المشتقة من السمك المجفف وتحويلها إلى منتج اقتصادي ذي قيمة مضافة بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية في مدينة كلباء والمنطقة الشرقية وتستهدف فعالياته جميع أفراد المجتمع والسياح .

وأشار إلى أن تنظيم الحدث يجسد التزام الغرفة بدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مدن ومناطق الإمارة وتحويل المهن والحرف البحرية المتوارثة إلى روافد اقتصادية وسياحية مجدية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي المحلي وتمكين الأسر المنتجة، وإبراز إرث الصناعات التقليدية وتوفير حاضنة تجمع بين التراث وفرص الابتكار التجاري بما يدعم جاذبية مدينة كلباء الاستثمارية والسياحية.

من جهته أوضح الدكتور أحمد سعيد المزروعي مدير بلدية مدينة كلباء أن الاستعدادات للمهرجان تسير وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع غرفة الشارقة والشركاء لتقديم نسخة افتتاحية تليق بمكانة مدينة كلباء، مشيراً إلى أن المهرجان سيمثل وجهة عائلية وسياحية تستقطب مختلف فئات المجتمع والسياح من داخل الدولة وخارجها وأن اختيار موقع المهرجان قرب نادي كلباء للمعاقين يعكس حرص البلدية على إشراك جميع فئات المجتمع في الفعاليات التراثية وتمكين الأسر المنتجة من خلال تطوير منصات تسويقية مبتكرة تتيح لمنتجي الأغذية التقليدية الوصول إلى أسواق أوسع وفضلاً عن تعزيز الوعي بممارسات الصيد المستدام والحفاظ على المخزون السمكي.

ويتضمن المهرجان مسابقات رئيسية وسلسلة من الورش التعليمية والعروض التوعوية حول الاستدامة البحرية وممارسات الصيد السليمة وأنشطة تعرّف الزوار بمراحل صيد وتجفيف سمك العومة وطرق إعداد السحناه بالبهارات التقليدية إلى جانب منصات مخصصة لعرض أحدث تقنيات وقوارب الصيد ومنطقة خاصة بالأسر المنتجة.