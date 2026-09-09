"الشارقة للرسوم المتحركة" يدعو لتقديم مشاريع للأطفال مستلهمة من الثقافة العربية

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / فتح "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" باب المشاركة في جائزة "اعرض مشروعك" التي تدعو الفنانين والمؤلفين والمنتجين والمبدعين إلى تطوير مشاريع أصلية لمسلسلات رسوم متحركة موجهة للأطفال تستلهم قصصها وشخصياتها وعوالمها من ثقافات وتقاليد المنطقة العربية على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 1 أكتوبر المقبل.

وتمنح الجائزة أصحاب الأفكار فرصة الانتقال بمشروعاتهم من التصور الأولي إلى ملف عرض متكامل يعرّف بالمسلسل وعالمه وشخصياته وبنيته السردية بما يساعدهم على تقديم أفكارهم بصورة احترافية أمام مختصين في صناعة الرسوم المتحركة وتختار لجنة التحكيم ثلاثة مشاريع للتأهل إلى المرحلة النهائية لعرضها خلال المؤتمر.

وتركز الجائزة على المشاريع التي تستمد مادتها من القصص والثقافات والتقاليد في المنطقة وتعيد تقديمها من خلال لغة الرسوم المتحركة لجمهور الأطفال بما يفتح أمام المبدعين مساحة لتطوير شخصيات وعوالم مستمدة من بيئتهم الثقافية وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطوير في صناعة المحتوى.

وتأتي الجائزة ضمن جهود "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة" لدعم المواهب العاملة في القطاع وتوفير مساحة تجمع المبدعين بالمختصين والمنتجين والجهات العاملة في صناعة الرسوم المتحركة وتشجع على تطوير مشاريع تستند إلى محتوى محلي وأفكار أصلية.

وتتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاركات واختيار ثلاثة مشاريع للتأهل إلى المرحلة النهائية حيث يحظى أصحابها بفرصة تقديم مشاريعهم خلال المؤتمر بما يتيح لهم عرض أفكارهم والتعريف بها في بيئة تجمع محترفين ومختصين في قطاع الرسوم المتحركة.

وتعتمد عملية التقييم على مجموعة من المعايير المرتبطة بالإبداع والأصالة والهوية الثقافية وقدرة المشروع على التأثير بما يمنح الأفضلية للأفكار التي تجمع بين قوة الحكاية ووضوح المشروع وإمكانية تطويره في صورة مسلسل رسوم متحركة للأطفال.