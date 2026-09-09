سفير دولة الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيس بنين

كوتونو في 9 سبتمبر/ وام / قدّم سعادة هزاع محمد القحطاني، أوراق اعتماده إلى فخامة روموالد واداني، رئيس جمهورية بنين، سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بنين الصديقة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة كوتونو.

ونقل سعادته إلى فخامة واداني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم له ولجمهورية بنين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حَمّل فخامته سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى فخامة واداني لسعادة القحطاني التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه، بما يسهم في تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بنين وسبل تعزيزها بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.