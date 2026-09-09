انتخاب محمد العبيدلي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام / فاز محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث، بالتزكية، ممثلا لمنطقة غرب آسيا.

ويبدأ العبيدلي، مهامه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في مدينة ناغويا اليابانية، بالتزامن مع دورة الألعاب الآسيوية 2026، كما سيحافظ على منصبه الحالي رئيساً للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث، لدورة 2026-2030.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، العبيدلي بالمنصب الجديد، مؤكداً أن الفوز به يعكس الثقة التي تحظى بها الكفاءات الرياضية الإماراتية على المستويين القاري والدولي، ودورها الفاعل في دعم وتطوير الرياضة الآسيوية.

وتوجه العبيدلي بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية، ووزارة الرياضة على دعم تمكين الكفاءات الإماراتية، آملا العمل مع اتحادات الدول الآسيوية لتعزيز التعاون والتطوير، ودعم المواهب الناشئة وتوسيع قاعدة الممارسة.