ملتقى لشرطة الشارقة يناقش حماية الأطفال رقمياً واستقرار الأسرة

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / نظّمت القيادة العامة لشرطة الشّارقة ممثّلةً بإدارة الشؤون القانونيّة ملتقى "المنظومة الأمنية لمستقبل أسري آمن" تزامنًا مع يوم القانون العالمي.

حضر الملتقى الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشّارقة والمستشار الدّكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونيّة لحكومة الشّارقة وهنادي اليافعي مدير عام مؤسّسة سلامة الطّفل وراشد محمد علي الزعابي مدير دائرة شؤون الضّواحي وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات إلى جانب نخبة من المختصيّن والمهتميّن.

وأكّد الفريق عبدالله مبارك بن عامر أن حماية الأسرة وتعزيز استقرارها مسؤولية تكامليّة تتطلّب توحيد الجهود الأمنيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة والتّقنيّة، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ الوعي الوقائي ومواكبة المتغيرات بما يسهم في حماية الأبناء والحد من المخاطر التي تهدد أمن الأسرة والمجتمع.

وشهد الملتقى جلسةً حواريّةً استعرض خلالها المستشار الدّكتور صلاح محمد الحمّادي رئيس نيابة الجانب التّشريعي المنظِّم لاستخدام الأطفال منصّات التّواصل الاجتماعي وناقش المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني سبل حماية الأطفال رقميًا وتعزيز الأمن السيبراني فيما تناول المقدم أحمد خليفة المهيري رئيس قسم الحدّ من الجريمة جهود شرطة الشّارقة الوقائيّة والميدانيّة في تعزيز أمن المجتمع بينما سلّطت الدّكتورة شيخة عبدالله الزعابي الضوء على انعكاس التّشريعات على الأسرة والمجتمع وبناء العلاقات الأسريّة واختتم الدكتور معاذ عبدالرحمن الزرعوني استشاري الطب النفسي المحاور باستعراض الآثار النّفسيّة لاستخدام الأطفال منصّات التّواصل الاجتماعي وانعكاساتها على الطّفل والأسرة.

وخلصت الجلسة إلى أهمية تعزيز الوعي الأسري بالمخاطر والجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي ورفع مستوى الرقابة الواعية على استخدام الأطفال لمنصات التّواصل الاجتماعي مع توضيح المسؤوليات القانونيّة المترتّبة على الأسرة والمنصات الرقمية كما أكدت ضرورة توظيف الحلول التّقنية وأدوات الحماية السيبرانية للحد من تعرض الأبناء للمحتوى الضار والاستغلال الإلكتروني إلى جانب تعزيز الشّراكة بين الجهات الأمنيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والصّحيّة وشدّدت على أهمية الحوار الأسري والدّعم النّفسي ومتابعة المتغيرات السلوكية لدى الأطفال بما يسهم في بناء بيئة أسرية متماسكة وآمنة ويعزز أمن المجتمع واستقراره.