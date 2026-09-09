مصر تتطلع لاستضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مايو المقبل

القاهرة في 9 سبتمبر/ وام / أكد معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تطلع مصر لاستضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو 2027 بمدينة شرم الشيخ، ومواصلة تعزيز التعاون مع البنك في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتمكين القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري اليوم مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث تعزيز الشراكة ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية، حيث أكد عبدالعاطي الحرص على زيادة حجم عمليات ومشروعات البنك في السوق المصرية.

ودعا عبدالعاطي البنك إلى تعزيز دوره في مواجهة التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومواصلة دعم مشروعات الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فيما أكد بومان تطلع البنك للتوسع في استثماراته بمصر في قطاعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والزراعة والصناعات الغذائية.

-سر-.