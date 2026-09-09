المفوضية الأوروبية تؤكد استقرار إمدادات النفط

بروكسل في 9 سبتمبر/ وام / أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يواجه أي مشكلة فورية في إمدادات النفط، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والتقلبات الحادة في أسعار الخام والمنتجات النفطية.

وأوضحت المفوضية، عقب اجتماع مجموعة تنسيق النفط التي تضم خبراء من المفوضية والدول الأعضاء وقطاع الصناعة والوكالة الدولية للطاقة ومجموعة الطاقة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن إمدادات السوق الأوروبية لا تزال مضمونة، مشيرة إلى أن الطلب على وقود الطائرات والديزل يواصل تلبية احتياجاته بفضل ارتفاع إنتاج مصافي التكرير في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اللجوء إلى مصادر إمداد بديلة في الأسواق العالمية.

في المقابل، حذرت بروكسل من أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر، وأن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تواصل دفع أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية إلى مستويات مرتفعة من التقلب، ولا سيما أسعار وقود الطائرات والديزل.

وأضافت المفوضية أن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع الارتفاع المعتاد في الطلب على الطاقة خلال فصلي الخريف والشتاء، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط والمنتجات النفطية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل تقييم تداعيات التطورات في الأسواق العالمية على أوروبا، وستدعم، عند الضرورة، اتخاذ إجراءات منسقة بالتعاون مع الدول الأعضاء والوكالة الدولية للطاقة والجهات الفاعلة في السوق، بهدف الحفاظ على أمن الإمدادات والاستجابة لأي اضطرابات محتملة.

-سر-.