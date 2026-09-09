اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يشارك في "أبوظبي للكتاب" ببرنامج ثقافي متنوع وإصدارات حديثة

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ يُشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، التي تقام تحت شعار "لنقلب الصفحة ونقرأ العالم"، خلال الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ويقدّم الاتحاد خلال مشاركته برنامجاً ثقافياً متنوعاً يجمع بين الندوات الأدبية والفكرية، والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وحفلات توقيع الإصدارات، بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء والإعلاميين والباحثين، إلى جانب حضور أكاديمي وشبابي، في إطار برنامج يمتد على أيام المعرض.

ويشارك الاتحاد بعدد من الإصدارات الحديثة التي تتنوع بين الدراسات والمقالات والرواية والمجموعات الشعرية، من بينها "عازف وحيد في زاوية المقهى" للكاتب والشاعر عبد الحميد القائد، وكتاب "جماليات البلاغة والتكوين البصري في شعر محمد عبدالله البريكي" للكاتب أكرم جميل قنبس، إلى جانب رواية " رسالة من هارفرد"- للكاتبة مريم الزرعوني.

وتتضمن الإصدارات الحديثة كذلك سلسلة من الأعمال المشتركة بين اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ووزارة الثقافة، من بينها كتاب "المسرح في الإمارات بين الفكرة والفرجة " للكاتب ظافر جلود، وكتاب "مدن المستقبل" للكاتب حامد يحيى حسين، وكتاب "التناص في الشعر المعاصر في الإمارات" للدكتور عبد الحكيم الزبيدي، فيما تصاحب هذه الإصدارات حفلات توقيع خلال أيام المعرض، على أن يتم الإعلان عن مواعيدها وتفاصيلها عبر المنصات الرقمية للاتحاد.

ويستهل الاتحاد برنامجه الثقافي يوم الأحد 13 سبتمبر بندوة تحت عنوان "الإبداع الأدبي الشاب وحواضنه المبكرة في مؤسسات التعليم العالي"، حيث تتناول دور النوادي الأدبية في الجامعات في احتضان المواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لتقديم مشاركاتهم الأدبية، وذلك بمشاركة الدكتورة نبيهة حيدرة وصالحة المنصوري، وتقديم حسين الشريف، إلى جانب مشاركة أساتذة وطلبة من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة السوربون.

وينظم الاتحاد يوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر، جلسة بعنوان "جائزة غانم غباش للقصة القصيرة.. الريادة والمنجزات"، والتي تستعرض تجربة الفائزين بالجائزة ودورها في تعزيز مكانة القصة القصيرة الإماراتية، بمشاركة فاطمة المراشدة وجواهر اليماحي، وتقديم منى الحمودي، كما يشهد اليوم ذاته توقيع كتاب "مدن المستقبل" للكاتب حامد يحيى حسين.

ويواصل الاتحاد برنامجه يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، بندوة "إضاءات على سيرة أحمد بن سليم الشاعر والإعلامي"، التي تسلط الضوء على سيرته ومساره الإعلامي والشعري، وأبرز المحطات في تجربته وتأثيره الثقافي، من خلال ما تناوله الباحثون في كتاباتهم حول الشاعر، بمشاركة الإعلامي علي عبيد الهاملي، وتقديم مريم حمود، كما يتضمن البرنامج في اليوم ذاته توقيع كتاب "دمٌ واحد" للكاتب ظاعن شاهين.

ويقيم الاتحاد يوم الخميس 17 سبتمبر، ندوة بعنوان "الشراكات المؤسسية في قطاع النشر، ودورها في صناعة الكُتّاب"، تتناول إنجازات اتفاقية قطاع النشر بين اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ووزارة الثقافة، إلى جانب استعراض عدد من إصدارات الكتّاب المستفيدين من المشروع.

ويشارك في الندوة ظافر جلود وهدى الظهوري، فيما تقدم الجلسة ندى الرئيسي، يعقبها توقيع عدد من الإصدارات.

ويختتم الاتحاد برنامجه يوم الجمعة 18 سبتمبر بأمسية شعرية بعنوان "بين دفّتي قصيدة"، بمشاركة الشاعرة أسماء الحمادي من دولة الإمارات والشاعر منتظر الموسوي من سلطنة عُمان، ويقدمها الشاعر أحمد بالحَمر، بمصاحبة موسيقية على آلة القانون للعازفة سمية بوخشم.

وتعكس مشاركة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب حرصه على تعزيز حضور الأدب الإماراتي، ودعم الكتّاب والمبدعين، والتعريف بالإصدارات الأدبية والفكرية الجديدة، إلى جانب فتح مساحات للحوار والتفاعل بين الكتّاب والجمهور والمؤسسات الثقافية والأكاديمية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في المحافل الثقافية والمعرفية.