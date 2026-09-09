اتحاد المبدعين العرب يختار دبي لإطلاق مبادرة "همة بلا بطالة" لتمكين أصحاب الهمم

جنيف في 9 سبتمبر/ وام / أعلن اتحاد المبدعين العرب تبني مبادرة "همة بلا بطالة"، التي ابتكرتها سماح أبو عوف، عضو الاتحاد وممثلته لدى الأمم المتحدة ومسؤولة ملف أصحاب الهمم، واختيار دبي مركزا لانطلاق المبادرة على المستويين العربي والدولي.

وقال الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، في بيان، إن المبادرة تهدف إلى دعم أصحاب الهمم وتمكينهم اقتصاديا ومهنيا، من خلال اكتشاف المواهب وتنمية المهارات والتأهيل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وربط الكفاءات بسوق العمل.

وأضاف أن اختيار دولة الإمارات ودبي لإطلاق المبادرة يعكس مكانتهما العالمية في مجالات الابتكار ودعم المبادرات الإنسانية وتمكين أصحاب الهمم، واحتضان المبادرات ذات الأثر المجتمعي.

وأكدت الدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة أن تبني الاتحاد للمبادرة يعكس التزامه بدعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مجالات الإبداع والعمل والتنمية، مشيرة إلى أن وضع المبادرة في إطار مؤسسي عربي ودولي سيسهم في توسيع أثرها وبناء شراكات فاعلة لتحويل القدرات والمواهب إلى فرص حقيقية للتمكين والإنتاج.

وأعربت سماح أبو عوف عن سعادتها بتبني الاتحاد للمبادرة، مؤكدة أنها تمثل خطوة لنقلها من نطاق المبادرة الفردية إلى إطار مؤسسي قابل للتوسع عربيا ودوليا.

وأوضحت أن المبادرة تركز على تنمية قدرات أصحاب الهمم وتأهيلهم لسوق العمل، ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال واكتشاف المواهب، فيما تتضمن مرحلتها الأولى بناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية لتوفير فرص عمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية والتنموية لأصحاب الهمم.

وتأتي مشاركة اتحاد المبدعين العرب في اجتماعات جنيف ضمن فعاليات احتفاله باليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على تأسيسه في سبتمبر 2001، في إطار مساعيه لتعزيز حضوره الدولي وطرح مبادرات مرتبطة بالتمكين والإبداع والدمج والتنمية المستدامة.