كأس الاتحاد للرماية يفتتح سلسلة بطولات الموسم بعد غد في الشارقة

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / تنطلق بعد غد الجمعة منافسات كأس الاتحاد لرماية البندقية والمسدس 10م التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية ويستضيفها نادي الشارقة الرياضي في صالة الرماية التابعة له وتستمر حتى 13 سبتمبر الحالي.

وتمثل البطولة المحطة الأولى من سلسلة البطولات التي أعلن عنها اتحاد الإمارات للرماية في وقت سابق والتي

تتضمن تنظيم ثماني بطولات على امتداد الموسم بهدف زيادة فرص المنافسة أمام الناشئين والمبتدئين وتوفير مسار منتظم يتيح متابعة تطور الرماة من محطة إلى أخرى ورصد العناصر الواعدة ومنحها فرصاً أكبر للتقدم في اللعبة.

وتنطلق السلسلة فعلياً من خلال منافسات البندقية الهوائية والمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار وفق تقسيم يراعي المستوى الفني للمشاركين ويشمل منافسات للناشئين والناشئات إلى جانب فئة للمبتدئين والمبتدئات ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً.

ويُخصص يوم الجمعة لفحص المعدات والأسلحة والتدريب الرسمي فيما تقام السبت منافسات الناشئين والناشئات على أن تختتم البطولة الأحد بمنافسات المبتدئين والمبتدئات.

وقال سعادة حسن بن هدية الشحي أمين عام اتحاد الإمارات للرماية إن توفير فرص تنافسية للرماة منذ المراحل الأولى يمثل جزءاً أساسياً من تطويرهم، مشيراً إلى أن البطولة تأتي ضمن توجه الاتحاد إلى زيادة عدد المنافسات المحلية وإتاحة محطات متدرجة تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرة ومتابعة تطورهم بصورة منتظمة.

وأضاف أن التدريب يبني المهارة لكن المنافسة هي التي تمنح الرامي فرصة اختبار ما تعلمه في ظروف حقيقية والتعامل مع متطلبات البطولة من تركيز وضغط ونتيجة ولهذا نحرص على أن تتوافر للرماة خاصة في المراحل الأولى فرص منتظمة للمشاركة واكتساب الخبرة بدلاً من أن تقتصر تجربتهم التنافسية على بطولة واحدة.

وأضاف أنه بالنسبة للمبتدئين لا ننظر إلى النتيجة وحدها بل إلى ما تمنحه كل مشاركة من خبرة ومؤشرات تساعد على معرفة مستوى التطور والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل ومع تعدد المحطات خلال الموسم تصبح المتابعة أكثر وضوحاً وتزداد فرص رصد العناصر الواعدة ودعم انتقالها تدريجياً إلى مستويات تنافسية أعلى.