نادي خورفكان للمعاقين يسلط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية الملهمة

خورفكان في 9 سبتمبر/ وام / نظّمت لجنة حواء في نادي خورفكان للمعاقين، بمقر النادي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ملتقى "المرأة الملهمة" تحت شعار "إنجاز يصنع الأثر"، احتفاءً بالمرأة الإماراتية، وتسليطاً للضوء على تجاربها وإنجازاتها ودورها الفاعل في خدمة المجتمع.

حضر الملتقى سعادة سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وعدد من المهتمين.

واستُهل الملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلاه عرض مرئي استعرض أبرز إنجازات النادي وبطلاته، فيما ألقت الدكتورة لمياء أحمد الزعابي، رئيسة لجنة حواء، كلمة أكدت خلالها أهمية دعم المرأة وتمكينها وإبراز إنجازاتها، بما يعزز حضورها ويجعل من تجاربها مصدر إلهام ودافعاً نحو النجاح والتميز.

وشهد الملتقى جلسة حوارية تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بالطموح والتحديات والإنجاز والدعم والإلهام والأثر المجتمعي، كما استعرضت المشاركات جانباً من تجاربهن الشخصية والرياضية، وما واجهنه من تحديات خلال مسيرتهن، مؤكدات أن الإرادة والثقة بالنفس والمثابرة والاستمرار ركائز أساسية لتحقيق النجاح وصناعة أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وأكد سعادة عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن تنظيم الملتقى يجسد حرص النادي على دعم المرأة وتمكينها وإبراز إنجازاتها، مشيراً إلى أن بطلات النادي قدمن نماذج مشرّفة في الإرادة والطموح والتميز، وحققن إنجازات تعكس قدرتهن على تجاوز التحديات والوصول إلى منصات النجاح.

وقال الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب واستعراض القصص الملهمة، بما يسهم في تعزيز ثقافة الثقة بالنفس والإصرار على تجاوز التحديات، مؤكداً أهمية تكامل أدوار الأسرة والمجتمع والمؤسسات في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وأكدت الدكتورة لمياء أحمد الزعابي، رئيسة لجنة حواء ورئيسة مكتب التخطيط الاستراتيجي بالنادي، أن اللجنة تعمل على دعم المرأة، لا سيما المرأة من ذوات الإعاقة، وتنمية قدراتها وإبراز مواهبها وتعزيز حضورها ومشاركتها المجتمعية.

وأوضحت أن القيمة الحقيقية للإنجاز تتجلى عندما يتحول إلى مصدر إلهام للآخرين، ويسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام، مشيرة إلى حرص لجنة حواء على توفير المبادرات والبرامج التي تعزز قدرات المرأة وتدعم حضورها في مختلف المجالات.

واختُتم الملتقى بتكريم المتحدثات والمشاركات تقديراً لإسهاماتهن وتجاربهن الملهمة، والتأكيد على ما تتمتع به المرأة الإماراتية من إرادة وقدرة على صناعة الإنجاز والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع.