شرطة أبوظبي تعزز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني للعمال

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام / نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية، ممثلةً في مركز شرطة بني ياس، مبادرة توعوية حول الاحتيال الإلكتروني، استهدفت العنصر النسائي من الفئة العمالية في سكن سديم الخاص بمنطقة رزين، وذلك بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية ومجموعة موانئ أبوظبي.

وأكد العقيد ناصر سيف النيادي مدير مركز شرطة بني ياس بالإنابة، أن الحملة تجسد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الوعي الأمني والرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة الوقاية والحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني، بما يعزز قدرتهم على التعامل الآمن مع التقنيات والخدمات الرقمية، ويحميهم من الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية.

وتأتي المبادرة ضمن الحملة الإعلامية التوعوية "خلك حذر" التي أطلقتها شرطة أبوظبي وتناولت أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، ومنها الاحتيال عبر الهاتف، والروابط الوهمية، والتوظيف الوهمي، والإعلانات الإلكترونية المزيفة، والاستثمارات الوهمية، ودفع العربون مقابل عروض أو خدمات وهمية، إلى جانب التوعية بإجراءات السلامة وسبل الوقاية، وتعزيز الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة.

وتواصل شرطة أبوظبي تنفيذ مبادراتها التوعوية لمختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز الثقافة الأمنية والرقمية، ورفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال المستحدثة وطرق الوقاية منها، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتعزيز الأمن الرقمي.