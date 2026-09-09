مجلس إدارة "الإمارات الخيرية" يعيد تشكيل اللجان ويوزع المسؤوليات القيادية

رأس الخيمة في 9 سبتمبر/ وام / عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات الخيرية اجتماعه الرابع لعام 2026 والأول بتشكيله الجديد بمقر الجمعية في رأس الخيمة، واستعرض مستجدات العمل المؤسسي، ووزّع المسؤوليات القيادية على أعضائه إلى جانب إعادة تشكيل اللجان الرئيسية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم توجهات الجمعية خلال المرحلة المقبلة.

ويضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من الدكتور محمد عبداللطيف خليفة رئيساً لمجلس الإدارة وخلف سالم بن عنبر نائباً للرئيس وعضوية كل من وليد محمد عبدالكريم الأحمد وعمر محمد جاسم المزكي ومحمد حسن البلوشي وهدى عبدالله الشحي وشيخة علي غانم آل علي.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة أن الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تمثل دافعاً لمواصلة مسيرة العطاء والارتقاء بالعمل الخيري.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء وتوسيع نطاق المبادرات التي تخدم المجتمع، بما يرسخ قيم التكافل والتلاحم المجتمعي، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في مجال العمل الخيري والإنساني.

وأقرّ الاجتماع إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات القيادية بين أعضاء المجلس، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة اتخاذ القرار ومتابعة الملفات ذات الأولوية، حيث جرى تعيين عمر محمد المزكى أميناً للسر وهدى عبدالله الشحي أميناً للصندوق وعبدالله سعيد الطنيجي أميناً عاماً وسالم حسن النعيمي أميناً عاماً مساعداً إلى جانب إعادة تشكيل عدد من اللجان الرئيسية وتحديد اختصاصاتها، بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم فاعلية العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشملت اللجان التي جرى تشكيلها اللجنة التنفيذية ولجنة علاقات كبار المحسنين والوقف، واللجنة الإعلامية والتسويقية، على أن تضطلع كل لجنة بمهامها وفق اختصاصاتها، بما يسهم في دعم أهداف الجمعية وتطوير برامجها ومبادراتها.

وأكد مجلس الإدارة، أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الخيري المؤسسي، وتبني أساليب مبتكرة في تصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج، بما يعزز الأثر الاجتماعي والإنساني للجمعية، ويسهم في تمكين الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد وإعادة توزيع المسؤوليات واللجان في إطار توجه الجمعية نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير منظومة الحوكمة، بما يدعم قدرتها على تحقيق أهدافها ورسالتها الإنسانية.