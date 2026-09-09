مؤسسة دبي للمرأة تستعرض مبادرات 2026 وتوسع برامج القيادات النسائية

دبي في 9 سبتمبر/ وام / استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال اجتماعه الثالث لعام 2026 برئاسة معالي منى غانم المرّي رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عمل المؤسسة حتى نهاية العام الحالي والهادفة إلى مواصلة دعم المرأة الإماراتية وتنمية قدراتها القيادية والمهنية وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات.

واطلع المجلس على أبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التنظيم الناجح للدورة الثانية من "منتدى المرأة الإماراتية" التي عقدت في 27 أغسطس الماضي بمدينة جميرا بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية وشهدت مشاركة نحو 2000 من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين والقيادات التنفيذية والكوادر الوظيفية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة إلى جانب 18 متحدثاً من القيادات والمسؤولين والتنفيذيين و7 جلسات رئيسية وحوارية و6 ورش عمل متخصصة و4 تجارب تفاعلية وبمشاركة 11 شريكاً.

وأكدت معالي منى غانم المري أن مؤسسة دبي للمرأة تواصل تطوير برامجها ومبادراتها وفق رؤية واضحة تقوم على الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل وتوفير بيئات داعمة لنموها وتقدمها المهني، مشيرة إلى أن تنوع البرامج التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع شركائها داخل الدولة وخارجها يعكس حرصها على مواكبة متغيرات سوق العمل والاستجابة لاحتياجات المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.

وأضافت معاليها: تنطلق خطط المؤسسة ومبادراتها من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره استثماراً في مستقبل المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات ومن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمواصلة ترسيخ منظومة حكومية ومجتمعية قادرة على مواكبة المستقبل من خلال تطوير الأداء الحكومي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية.

وأشادت معاليها خلال الاجتماع بجهود ودعم حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة لمبادرات ومشاريع المؤسسة وحرص سموها على توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية والتطويرية بما يدعم المساهمة الفاعلة للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية ويعزز حضورها في مواقع القيادة والقطاعات المستقبلية.

عقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة معالي هدى الهاشمي سعادة نعيمة أهلي وموزة سعيد المرّي وخولة راشد المهيري وهـــدى عيسى بوحميـــد وخديــجة محمــود البستكي وفهيمة عبد الرزاق البستكي.

وأكدت معالي منى المرّي أن النجاح الذي حققته الدورة الثانية من المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة المؤسسة وقالت: "أثبت منتدى المرأة الإماراتية في دورته الثانية قدرته على ترسيخ مكانته كمنصة تجمع القيادات والخبرات والأفكار حول قضايا المرأة الإماراتية وفرصها المستقبلية وما شهدته هذه الدورة من مشاركة واسعة وتنوع في الجلسات وورش العمل والتجارب التفاعلية يؤكد أهمية المنتدى ودوره في تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية وفتح آفاق مستقبلية جديدة أمامها، وتطلعنا إلى البناء على هذا النجاح وتطوير المنتدى في دوراته المقبلة ليواصل أداء دوره في دعم المرأة الذي يمثل نهجاً راسخاً لدولة الإمارات منذ تأسيسها.

كما استعرض المجلس نتائج عدد من البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ومنها برنامج "تمكين بلس" الذي اختُتم في يونيو 2026 بعد عام كامل من التدريب والتطوير واستهدف 22 من رئيسات وعضوات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي من خلال 11 جلسة وورشة عمل تناولت مجالات القيادة والذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة النفسية إلى جانب موضوعات مرتبطة بالتأثير والظهور التنفيذي وبناء الرؤية والأهداف.

وناقش المجلس نتائج "منتدى المرأة الإماراتية 2026" الذي عقد تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" المستمد من شعار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام.

وتناولت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة في العرض الذي قدمته خلال الاجتماع مستجدات عدد من البرامج المستقبلية وفي مقدمتها "البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية" المقرر تنفيذه في المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر القادم بالتعاون مع هالت آشريدج للتعليم التنفيذي" ويستهدف القيادات النسائية من مستوى الإدارة الوسطى بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي بالإضافة إلى برنامج "المرأة نحو القيادة المستقبلية" المقرر تنفيذه في شهر نوفمبر القادم بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي ويستهدف الموظفات في المراحل المهنية المبكرة.

واستعرض المجلس خطة فعاليات المؤسسة خلال شهر سبتمبر الحالي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية والتي تتضمن عدداً من ورش العمل والفعاليات وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

كما ناقش عدداً من المشروعات التي تعمل عليها المؤسسة في مجال تطوير السياسات الداعمة للمرأة بما يواكب رؤية وتوجهات دولة الإمارات في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.