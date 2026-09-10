جمعية محمد بن خالد آل نهيان تنظم ملتقى توعويا وتطلق "جواز رحلة أول 1000 يوم"

العين في 10 سبتمبر / وام / نظّمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ملتقى توعوياً في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتعزيز الوعي بمراحل تمكين الأسرة ضمن مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل"، وذلك بمشاركة دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي ومنتسبين لمبادرة "مِديم" ونخبة من المختصين.

وشهد الملتقى إطلاق "جواز رحلة أول 1000 يوم"، بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى الكورنيش، ليكون أداة توعوية ترافق الأسرة منذ الاستعداد لتكوينها وحتى السنوات الأولى للطفل، بهدف تسليط الضوء على أهمية القرارات الصحية والاجتماعية في دعم نمو الطفل وبناء أجيال مستقرة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في كلمة ألقتها نيابة عنها مريم حمد الشامسي، الأمين العام للمؤسسات، أن المسؤولية تجاه الطفل تبدأ قبل ولادته من خلال العناية بوالديه، مشيرة إلى أن المبادرة تؤسس لرحلة مجتمعية متكاملة تستمد قوتها من الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الصحية والمجتمعية.

وقدمت موزة القبيسي، المستشارة الثقافية لرئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، نبذة تعريفية حول المبادرة وأهدافها ومراحلها، مشددة على أهمية تكامل الأدوار لدعم الأسرة الإماراتية والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أهمية هذا التعاون في توفير الدعم الصحي والتوعوي للأسر، وترسيخ الوعي بالألف يوم الأولى كمرحلة محورية في صحة الطفل، قبل أن يُختتم الملتقى بجلسة حوارية تفاعلية قدمها نخبة من الأطباء حول الاستعداد الصحي والنفسي والاجتماعي للزواج والحمل.