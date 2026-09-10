المكتب التمثيلي لوزارة الصحة بأم القيوين يختتم "مرحباً مدرستي"

أم القيوين في 10 سبتمبر / وام / اختتم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين اليوم، المبادرة التي نفذها بالتزامن مع العودة إلى المدارس تحت شعار "مرحبا مدرستي"، واستمرت على مدى أسبوعين، بالتعاون مع عدد من مدارس الإمارة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة في المبادرات الداعمة للطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وهدفت المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الطلبة، وتحفيزهم مع بداية العام الدراسي، من خلال توزيع الهدايا الترحيبية عليهم، والمساهمة في تهيئة أجواء إيجابية ومحفزة تعزز استعدادهم للعام الدراسي الجديد.

وشملت المبادرة زيارات ميدانية لعدد من مدارس الإمارة، وتوعية الطلبة بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية السليمة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال اليوم الدراسي، بما يعزز الوعي الصحي لديهم منذ بداية العام الدراسي.

وتأتي المبادرة ضمن جهود المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين لتعزيز حضوره المجتمعي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية في الإمارة، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ التواصل الإيجابي بين مختلف فئات المجتمع.