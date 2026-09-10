"دبي الرياضي" يستعرض مبادرات وفعاليات برنامج "غرس" لموسم 2026-2027

دبي في 10 سبتمبر / وام / استعرض مجلس دبي الرياضي في اجتماع تنسيقي مع الأندية والمؤسسات المعنية، الاستعدادات الخاصة لإطلاق برنامج "غرس" للموسم الرياضي 2026-2027.

وتضمن الاجتماع استعراض منصة "غرس" الإلكترونية وآلية استخدامها في تنظيم وإدارة البرامج والمبادرات، وتيسير الإجراءات للأندية والمؤسسات لحجز المحاضرات وتنظيمها، والوصول بسهولة إلى المواد والمعلومات والصور المتعلقة بمبادرة "غرس".

ويرتكز برنامج "غرس" على 8 محاور رئيسية تشمل القيادة والشخصية، والقيم والأخلاق الرياضية، والمهارات الحياتية، والهوية الوطنية، والصحة واللياقة البدنية، والسلامة والوقاية، والوعي الرقمي والإعلامي، والمسؤولية المجتمعية.

وتم استعراض نتائج استبيان قياس أثر برنامج غرس على المستهدفين من منتسبي الأندية واللاعبين والمدربين وأولياء الأمور خلال الموسم السابق، بالتعاون مع دبي الرقمية.

وأكد المجلس في بيان له أن البرنامج الذي يحمل شعار "قيم راسخة.. لأجيال رياضية واعية"، تحت مظلة أجندة دبي الاجتماعية (33)، يهدف لبناء جيل رياضي واعٍ ومتمكن بالقيم والمعرفة والمهارات الحياتية، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومتماسك ومستدام.

واستعرضت الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة برامجها ومبادراتها لتحقيق أهداف البرنامج، حيث تواصل شرطة دبي تنفيذ مبادرة "رياضي واعٍ" من خلال برامج التوعية بالسلامة المرورية ومخاطر شغب الملاعب والجرائم الإلكترونية، بينما ستقدم هيئة الطرق والمواصلات برامج للسلامة والقيادة الآمنة، وهيئة الصحة بدبي التوعية الصحية والفحوصات الطبية والمحاضرات التثقيفية.

كما تشارك هيئة تنمية المجتمع ومركز صون ببرامج للتمكين المجتمعي "خلك واعي" و"كيف أحمي نفسي"، من خلال تعزيز الثقافة القانونية والسلوكية لدى الأطفال، وتمكين أولياء الأمور والمدربين من القيام بدور فاعل في التوجيه والحماية والتدخل المبكر إلى جانب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عبر برنامج "قيمي" و "عباداتي".

وتقدم أوقاف دبي، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برامج تركز على تثقيف الرياضيين بمبادئ الرياضة النظيفة وإجراءات مكافحة المنشطات بما يسهم في حماية الرياضيين ورفع الوعي لديهم والوقاية من مخاطرها.

وكشف مجلس دبي الرياضي عن إحصاءات الموسم السابق من برنامج غرس، وتضمنت 152 محاضرة قدمها 68 محاضرا بالتعاون مع 41 مؤسسة حكومية وخاصة، بوجود 4958 مشاركا يمثلون 4 فئات من اللاعبين والكوادر الإدارية والفنية من 6 أندية بالإضافة إلى أولياء الأمور.