جامعة الإمارات تطلق طوابع بريدية تذكارية توثق مسيرة 50 عاما من التميز الأكاديمي

العين في 10 سبتمبر / وام / أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع بريد الإمارات، طوابع بريدية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للجامعة، احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيسها وتوثيقاً لمسيرتها وإسهاماتها في التعليم والتنمية منذ عام 1976.

وجاء الإطلاق الرسمي وتوقيع إطار الطابع البريدي خلال حفل أقيم في المكتبة الرئيسية بالجامعة.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، أن هذا الإصدار يوثق مسيرة وطنية ارتبطت برؤية الدولة في بناء الإنسان والاستثمار في المعرفة وإعداد الكفاءات، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي يمثل انطلاقة متجددة لتعميق الأثر العلمي للجامعة، وتعزيز حضورها العالمي، ومواصلة دورها في صناعة مستقبل دولة الإمارات.

أوضح عبدالعزيز الحمادي، المدير العام للشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، أن التعاون في إصدار هذه المجموعة يعكس المكانة الرائدة لجامعة الإمارات كصرح وطني، مؤكداً دور بريد الإمارات المستمر في توثيق المحطات الوطنية البارزة عبر طوابع تشكل سجلاً يحفظ قصص الوطن وإنجازاته للأجيال.

وتجسد الطوابع التذكارية سجلاً بصرياً يربط بين إرث الجامعة التأسيسي وتطلعاتها المستقبلية، وتتوفر للجمهور عبر فروع بريد الإمارات، والشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني لبريد الإمارات.