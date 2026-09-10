الهيئة الأوروبية للأوراق المالية تحذر من تصحيح حاد يهدد الأسواق العالمية

بروكسل في 10 سبتمبر/ وام / حذرت الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية (ESMA)، على لسان رئيستها فيرينا روس، من خطر حدوث تصحيح حاد في الأسواق، نتيجة اتساع الفجوة بين التدهور الاقتصادي الكلي والتقييمات المتفائلة للأصول، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة وارتفاع أسعار الطاقة.

وأبرزت الهيئة جملة من التهديدات المتصاعدة التي تواجه النظام المالي، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في المخاطر التشغيلية نتيجة تطور التهديدات السيبرانية وقدرة الذكاء الاصطناعي على استغلال الثغرات التقنية.

كما حذرت من تزايد احتمالية انتقال الصدمات من أسواق الأصول المشفرة والأسهم المرمّزة إلى النظام المالي التقليدي إثر تنامي الروابط بينهما، مشيرة في الوقت ذاته إلى بلوغ مخاطر التلاعب والتداول الوهمي مستويات غير مسبوقة في أسواق التنبؤ، خاصة مع استخدام الأصول المشفرة للمراهنة على الأحداث الواقعية، مما يصعّب رصد التداولات المبنية على معلومات داخلية.

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