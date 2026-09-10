رئيس الدولة والمستشار الألماني يشهدان إطلاق الحوار الإستراتيجي وإعلان نوايا بشأن إنشاء مجلس استثمار إماراتي ـ ألماني وعددا من الاتفاقات

برلين في 10 سبتمبر / وام / شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الأولوية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وتهدف هذه الاتفاقات إلى مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات وألمانيا وتنمية تعاونهما إلى آفاق أوسع في إطار شراكتها الإستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.

وتشمل التالي:

1- إعلان النوايا المشترك بشأن إنشاء "مجلس الاستثمار الإماراتي – الالماني".

2- إعلان إطلاق الحوار الاستراتيجي.

3- مذكرة بشأن ترتيبات النقل الجوي وحقوق الوصول للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مطار برلين.

4- ترتيب تعاون نحو تطوير مبادرة دولية لتيسير إجراءات المسافرين.

5- خطاب نوايا بشأن استكشاف إطار للتعاون في مجال الدفاع والأمن.

6- إعلان النوايا المشترك على مواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة.

7- إعلان نوايا مشترك بشأن الاستثمار في مراكز البيانات في ألمانيا.

8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.

9- اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

10ـ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة.

11- مشروع خطاب نوايا بشأن إقامة تعاون في مجال استضافة البيانات ونظم المعلومات.

12- مذكرة تفاهم في مجال الثقافة.

تبادل الاتفاقيات والمذكرات والخطابات من جانب دولة الإمارات كل من معالي علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، مع نظرائهم من الجانب الألماني من الوزراء والمسؤولين المعنيين.