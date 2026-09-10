"مالية عجمان" تحصد جائزتين في "صيفنا سعادة 2026"

عجمان في 10 سبتمبر / وام / حصدت دائرة المالية في عجمان جائزتي "أفضل برنامج ترفيهي" و"أفضل برنامج تخصصي من الجهات الحكومية" خلال الحفل الختامي لبرنامج "صيفنا سعادة 2026"، حيث كرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، دائرة المالية تقديرا لتميز برنامجيها "ألعبها صح" و"عجمان مال بلس".

وجاء فوز برنامج "ألعبها صح" بجائزة البرنامج الترفيهي لنجاحه في تقديم تجربة تفاعلية مزجت بين اللعب والتحدي وإحياء التراث، بينما نال "عجمان مال بلس" جائزة البرنامج التخصصي لتميزه في الدمج بين الثقافة المالية والذكاء الاصطناعي لتطوير مهارات المستقبل.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة بابتكار برامج توعوية وتفاعلية تعزز الثقافة المالية بصورة جذابة وتلامس احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأوضح سعادته أن الدائرة ماضية في تطوير مبادراتها ونشر الثقافة المالية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، لترسيخ الممارسات الواعية التي ترتقي بجودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.