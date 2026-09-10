الاتحاد الخليجي لكرة القدم يجري قرعة كأس الخليج تحت 17 عاما

الدوحة في 10 سبتمبر/ وام/ أجرى الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرعة كأس الخليج تحت 17 عاما التي تشهد في نسختها الجديدة توسيع قاعدة المشاركة، اذ تم ضم منتخبي مصر والصين، في خطوة تمنح المنتخبات المشاركة فرصة خوض منافسات قوية ومتنوعة .

تعرفت المنتخبات المشاركة على مسارها في المنافسات عقب سحب قرعة دور المجموعات، اليوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام النسخة الثانية من البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر، وحتى 4 نوفمبرالمقبلين، بمشاركة 10 منتخبات.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر ( المستضيف)، وعمان، والبحرين، والصين.

وبالمجموعة الثانية جاءت منتخبات، السعودية، والعراق، والكويت، واليمن، ومصر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حيث يلتقي صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى مع وصيف ترتيب المجموعة الثانية، ويلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع وصيف ترتيب المجموعة الأولى.