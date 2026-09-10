" دبي للصحافة "يستعرض أبرز محاور "منتدى الإعلام العربي"

دبي في 10 سبتمبر/وام/ كشف نادي دبي للصحافة عن أبرز محاور "منتدى الإعلام العربي"، الذي يُعقد ضمن فعاليات "قمة الإعلام العربي 2026" في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة قيادات سياسية وصنّاع قرار ووزراء ورؤساء مؤسسات إعلامية وكبار الكتّاب والمفكرين والإعلاميين من المنطقة والعالم.

وتتناول أجندة المنتدى أبرز القضايا السياسية والإعلامية، إذ تناقش التحولات الجيوسياسية وانعكاساتها على المنطقة والمشهد الإعلامي، ومستقبل صناعة الأخبار والمحتوى، إلى جانب قضايا المصداقية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مستقبل القطاع.

وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن المنتدى يواصل رسالته في جمع صنّاع القرار وقيادات الإعلام من المنطقة والعالم، وفتح المجال أمام رؤى متنوعة تناقش المتغيرات الراهنة ومستقبل قطاع الإعلام.

وقالت معاليها: "يواصل منتدى الإعلام العربي دوره منصةً تجمع صنّاع القرار وقيادات الإعلام، وتفتح المجال أمام حوار يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم، ويسهم في صياغة رؤى جديدة حول مستقبل قطاع الإعلام، في ظل ما يشهده من تغيرات متسارعة في أدواته ومحتواه وطرق الوصول إلى الجمهور".

ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا السياسية الإقليمية والدولية، مستعرضاً التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وانعكاساتها على المنطقة، والتطورات في منطقة الخليج، إلى جانب قراءة المشهد السياسي الدولي وعلاقته بقضايا المنطقة.

كما يناقش صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولية، ودور الإعلام في مواكبة التحولات الكبرى، وتأثير المتغيرات السياسية والإقليمية على الخطاب الإعلامي وكيفية تعامل المؤسسات الإعلامية مع الأحداث المتسارعة.

ويخصص المنتدى مساحة لمناقشة مستقبل صناعة الإعلام والصحافة العربية، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار، والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية في تطوير نماذج عملها ومحتواها، إلى جانب واقع العمل الصحافي في ظل الاستقطاب والمتغيرات السياسية وأهمية الحفاظ على المعايير المهنية.

كما تتناول النقاشات تحديات المصداقية والتحقق من المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور، ومستقبل المحتوى العربي، والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من فرص وتحديات أمام صناعة الإعلام وأساليب إنتاج المحتوى والوصول إلى الجمهور.

ويواصل "منتدى الإعلام العربي" مسيرته الممتدة على مدار 24 عاماً كمنصة للحوار وتبادل الرؤى، مستضيفاً على مدار دوراته رؤساء دول وحكومات ووزراء وصنّاع قرار وقيادات إعلامية بارزة من المنطقة والعالم.