دبي لسباقات الهجن يطلق موسمه الجديد 11 سبتمبر الجاري

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي لسباقات الهجن انطلاقة موسمه الجديد يوم 11 سبتمبر الجاري من خلال منافسات هجن أبناء القبائل، بسباق " ركض الصغار"، على أن تنطلق منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ يوم 14 من الشهر نفسه بسباقات " ركض الصغار"، لتتواصل بعدها منافسات الموسم لمختلف الفئات العمرية.

ويواصل نادي دبي لسباقات الهجن استعداداته المكثفة لانطلاقة الموسم الجديد، من خلال استكمال جاهزية ميدان المرموم ومرافقه المختلفة، إلى جانب الميادين التابعة للنادي في الطي، والهباب، وسيف العرب، بما يضمن تكامل منظومة العمل واستقبال المشاركين وتوفير البيئة المناسبة لتنظيم المنافسات وفق أعلى مستويات الكفاءة والتنظيم.

ويحافظ ميدان المرموم على مكانته كأحد أبرز ميادين سباقات الهجن، بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة العمل فيه وترسيخ مفهوم "الميدان الذكي"، من خلال توظيف التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في مختلف مراحل تنظيم السباقات.

وأكد النادي أن "نظام التسجيل الذكي" يأتي في مقدمة هذه الحلول، لما يوفره من تسهيلات للمشاركين في إنجاز إجراءات التسجيل، إلى جانب دوره في تنظيم البيانات، وتسريع الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في الميدان.

وتشهد انطلاقة الموسم منافسات متنوعة لمختلف الفئات العمرية، بمشاركة ملاك الهجن والمضمرين من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين استعدوا مبكراً لخوض تحديات الموسم والتنافس على المراكز المتقدمة وحصد الأشواط والرموز والجوائز.

ويمثل الموسم الجديد امتداداً للجهود المتواصلة التي يبذلها نادي دبي لسباقات الهجن للارتقاء بمنظومة السباقات وتطوير الخدمات المقدمة للمشاركين، والاستفادة من التقنيات والحلول الذكية، إلى جانب مواصلة تطوير الميادين والمرافق التابعة للنادي.